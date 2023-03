Pnrr, le opportunità per le aziende "Incontro con le realtà locali Come ottenere i fondi europei"

Il centro studi Santa Maria Maddalena, spazio di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, ha ospitato ieri l’incontro promosso da Cna Pisa – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e Media Impresa, per riflettere sulle possibilità offerte per le piccole e medie imprese del territorio toscano dai Fondi Europei per lo sviluppo regionale (Fesr) 2021-2027. Il comune obiettivo è quello di sostenere le imprese del territorio nei loro progetti di crescita, instaurando una stretta collaborazione con gli imprenditori per appoggiare le specifiche necessità ed esigenze anche nell’ambito della sfida posta dal Pnrr. Un incontro fortemente sostenuto anche da Cassa di Risparmio di Volterra, che ha voluto incontrare gli imprenditori per prepararli a cogliere le opportunità di crescita offerte dai nuovi fondi europei destinati alle imprese. Crv è dunque ancora una volta a servizio del suo territorio, a dimostrazione della vicinanza dell’istituto alle attività locali.

L’evento è stato inaugurato dal saluto del presidente di Crv, Alberto Mocchi e ha visto l’intervento di Fabio Tonelli vice direttore generale di Crv che ha commentato la partecipazione all’iniziativa: "Per Cassa di Risparmio di Volterra questa promossa da Cna è una straordinaria opportunità di incontro con i produttori locali, gli artigiani, gli imprenditori. Un’occasione in cui la banca testimonia la sua vicinanza al fianco delle imprese per lo sviluppo del territorio, che con i fondi messi a disposizione dal Pnrr vedrà un ulteriore fase di sviluppo e di crescita in particolare in settori quale il turismo e l’artigianato".

Gli strumenti messi in atto dalla banca vanno dai finanziamenti dedicati alle aziende del settore turismo, a progetti dedicati alle aziende agricole e artigiane, ad un sistema assicurativo pensato per l’economia del territorio. Una mission chiara quella di Cassa di Risparmio di Volterra, che, con oltre 60 sportelli diffusi capillarmente nelle province toscane di Pisa, Livorno, Grosseto, Lucca, Siena, Firenze, vuole essere vicina a famiglie e pmi, in particolare in questo delicato momento di svolta per il sistema Paese.