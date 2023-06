Pnrr, Cantiere aperto a Castelfranco per rifacimento strade e piazza Mazzini

CASTELFRANCO

"Continua a Castelfranco il piano di interventi finanziati dal Pnrr. È già partito il cantiere per la messa in sicurezza di piazza Mazzini, via di Vittorio e successivamente via Fratelli Rosselli mediante il rifacimento, il ripristino e l’adeguamento della sede stradale e dei relativi percorsi pedonali adiacenti. Un intervento per l’importo complessivo di 473.000 euro finanziato grazie alla Missione 2 del Pnrr". A darne notizia è il Comune. "Queste strade e piazza Mazzini avevano bisogno da tempo di un intervento di manutenzione straordinaria – le parole del sindaco Gabriele Toti – È una zona particolarmente importante, vista la presenza della scuola e del palazzetto dello sport".

In via di Vittorio e in via Fratelli Rosselli, prevede l’adeguamento dimensionale di uno dei due marciapiedi al fine di avere almeno un percorso pedonale per strada, di larghezza idonea al superamento delle barriere architettoniche. Lungo le strade sarà risanata la pavimentazione. In via Rosselli verrà rifatto anche tappetino stradale. In piazza Mazzini è prevista la messa in sicurezza del marciapiede a nord e della relativa viabilità, mediante il rifacimento della pavimentazione in bitume, la messa in sicurezza dell’area verde centrale con la la rimozione del marciapiede deteriorato dalle radici di pini. Inoltre il progetto si propone di illuminare in modo adeguato l’area verde e la strada per garantire maggiore sicurezza. Sarà realizzato un impianto di pubblica illuminazione che abbellirà il monumento mettendo in risalto le opere presenti. Illuminazione a tecnologia Led. Fino al 31 agosto sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Di Vittorio e piazza Mazzini, nelle aree appositamente delimitate dalla prescritta segnaletica stradale.