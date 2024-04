Più di un mese di lavori. Chiude al transito via Costa

SANTA MARIA A MONTE

Via Costa, la principale strada di accesso al centro storico di Santa Maria a Monte dalla pianura, verrà chiusa dal lunedì al sabato, dalle 8,15 alle 19, nel periodo 8 aprile-10 maggio. A darne notizia è la comandante della polizia municipale Francesca Meucci. La chiusura si rende necessaria per "i lavori di posa di nuova rete gas metano e sostituzione GRF sulla via Costa per conto del committente 2i Rete Gas".

"I residenti in via Costa, via Capannoli e via XXIV Maggio – si legge ancora nell’avviso della comandante Meucci – potranno transitare in via Costa in deroga al divieto di transito, mentre i bus di linea potranno transitare in via Costa tutti i giorni fino alle 8,15 e dalle 19. Non si potrà parcheggiare nel parcheggio situato sul lato destro di via Costa e negli stalli compresi fra il suddetto parcheggio e piazza della Vittoria".

Nel giorno di mercato, il giovedì, via Costa sarà chiusa a partire dalle 13 fino alle 19 e nulla cambia rispetto alla disciplina attuale della viabilità per il mercato settimanale in piazza della Vittoria. Sulla stessa piazza, dall’8 al 14 aprile, i lavori interesseranno la parte antistante il monumento ai Caduti dove il traffico sarà gestito con senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione. Per informazioni telefonare allo 0587 2616/0, oppure scrivere a [email protected].