Più controlli nelle vie del centro Sì ai mercatini, ma se di qualità

"Maggiori controlli in centro, tavolini e sgabelli per consumare davanti ai negozi ed eventi di una maggiore qualità". Sono queste alcune delle proposte, e critiche, avanzate ieri pomeriggio dai commercianti e titolari dei pubblici esercizi presenti alla prima riunione dell’anno. Qualcuno ha lamentato la poca sicurezza in centro, soprattutto in alcune ore del giorno e della sera. Ma ad accendere gli animi in sala, soprattutto tra i rappresentanti delle due associazioni di categoria presenti, Confcommercio e Confesercenti, è stata la questione legata ai mercatini. "La qualità dei mercatini, e di alcuni eventi, organizzati in centro è incongruente alla qualità del nostro tessuto commerciale – ha detto una commerciante –. Piuttosto che portare in città banchetti con merce e prodotti di basso livello meglio non fare niente. Sentiamo invece le nostre associazioni, le nostre scuole di ballo, i nostri chef cosa possono fare. Valorizziamo le nostre eccellenze, il nostro territorio. Questi mercatini impoveriscono l’immagine della città". Sul tema è intervenuto Alessio Giovarruscio di Confcommercio precisando che la sua associazione non ha in calendario nessun tipo di mercatino in città. Quindi la replica di Del Sarto di Confesercenti che invece ha in programma una serie di mercatini, già dal prossimo weekend. "Siamo disponibili ad alzare il tiro per quanto riguarda la qualità dei mercatini – ha detto –. Sono diversi mesi, per non dire anni, che aspettiamo un bando comunale che possa definire criteri e requisiti per il gestore che organizzerà questi mercatini. E comunque i mercatini che organizziamo non sono da definirsi eventi, ma riempitivi". Ed il vicesindaco Puccinelli garantisce che "entro l’anno sarà pubblicato il bando per la gestione del mercatino, da organizzarsi una volta al mese, soprattutto nelle vie limitrofe al corso. Saranno ben definiti una serie di requisiti, dalle caratteristiche dei gazebo, ai prodotti venduti fino alla localizzazione definita in base ai settori di riferimento (fumetti, piante, vinili ecc)". Quella fiera di piccolo antiquariato e collezionismo che un tempo si chiamava Carabottolandia.

l.b.