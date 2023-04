Pista ciclabile e nuovo asfalto in via Pestalozzi, a giorni i lavori

La San Miniato dei cantieri prosegue la sua corsa, tra opere realizzate e grandi opere in partenza. In questo caso si tratta dell’intervento all’asfalto in via Pestalozzi a San Miniato Basso sia alla rotatoria sia davanti alla Pam. Un cantiere che avrebbe dovuto essere già in svolgimento. Ma a pochi giorni dalle festività Pasquali l’amministrazione ha preferito farlo slittare. "Il cantiere interesserà anche la rotatoria all’uscita della superstrada – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori (nella foto) –. E questo aspetto avrebbe impattato molto nei giorni delle feste, con la Pasquetta delle gite e della superstrada che, sicuramente, avrà un notevole carico di traffico. Ma ora ci siamo". Sarà sistemato un tratto di asfalto ammalorato in una strada sollecitata dal traffico, perché conduce all’area dei supermercati. "Sarà realizzata la pista ciclabile – conclude Fattori e sarà sistemata anche la rotatoria che versa in condizioni critiche". Lavori per mezzo milione.