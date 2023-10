Piscina, esposto alla Corte dei Conti

La piscina comunale al coperto ha riaperto dopo che per quasi un anno era rimasta chiusa per lavori di manutenzione straordinaria. Adesso la Lega Pontedera vuol vederci chiaro sui soldi che l’amministrazione comunale ha erogato alla Progetto Sport, gestore dell’impianto, anche durante il periodo di chiusura. "Come annunciato in Consiglio comunale, durante la discussione di una mozione dedicata ai problemi della piscina comunale ed all’opportunità di rivalersi sul contributo dell’amministrazione relativo ai mesi di chiusura – dicono i consiglieri Domenico Pandolfi (foto a fianco) e Michela Crespina della Lega Pontedera – ed in quanto da convenzione sono stati elargiti soldi per calmierare il costo dei biglietti d’accesso alla struttura sportiva, abbiamo presentato un esposto alla Corte dei Conti di Firenze, affinché valuti se le somme elargite dal Comune alla Progetto Sport gestore dell’impianto, già più volte rimasto chiuso, non configurino un danno per l’erario in quanto non destinate allo scopo della convenzione".

In particolare del tema se ne era parlato nel Consiglio comunale del 27 luglio scorso quando Lega Pontedera insieme al gruppo consiliare Presidio Civico Pontedera avevano presentato una mozione, poi bocciata dalla maggioranza.

"Il Comune ha elargito alla Progetto Sport una somma pari a 193.000 euro – aveva detto Pandolfi durante la seduta – una somma che, come specificato nella convenzione, serve anche per mitigare il prezzo del biglietto. Viene da sé che essendo la piscina stata chiusa tutto l’inverno e diamo comunque la quota, che la diamo a fare? Per cui questa quota parte che serve per calmierare il prezzo del biglietto non dovrebbe essere concessa o comunque essere richiesta indietro. Oltretutto interruzione di pubblico servizio potrebbe essere reato". Mozione poi bocciata e da qui la presentazione dell’esposto alla Corte dei Conti.

