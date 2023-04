Piscina chiusa, la minoranza: "Vergogna"

PONTEDERA

È di questi giorni la notizia che la piscina coperta di Pontedera non riaprirà prima di settembre. Una triste conferma rispetto ai sospetti delle opposizioni in consiglio comunale. "Purtroppo avevamo ragione – commenta Matteo Bagnoli di Fratelli d’Italia – qualche mese fa in consiglio comunale avevamo espresso delle forti perplessità sui tempi dei lavori. Avevamo detto che sarebbe stata l’ennesima presa in giro nei confronti dei cittadini, e così è stato. È gravissimo che l’amministrazione e il consigliere comunale con delega agli impianti sportivi Emilio Montagnani abbiano dato priorità al palazzetto dello sport. Per la palestra esistono alternative mentre per la piscina no. E così, mentre il Comune continua a dare soldi alla Progetto Sport che gestisce l’impianto, i giovani e gli atleti del nuoto per continuare ad allenarsi sono costretti ad andare anche oltre provincia. Chiediamo che i soldi destinati a loro siano dirottati su altro". La piscina e il palazzetto sono state chiuse a fine estate per lavori urgenti alle due cupole. Un’intera stagione saltata per i nuotatori di ogni età che frequentavano l’impianto.

"È stato annunciato ufficialmente che passeremo direttamente alla stagione estiva, all’aperto – intervengono Domenico Pandolfi e Michela Crespina della Lega –. La gestione dei lavori commissionati da Progetto sport ha dell’incredibile. Si sono avvantaggiati i lavori al palazzetto anziché alla piscina, unica struttura nel comune. Poi i lavori sono andati per le lunghe e guarda caso finiscono poco prima della stagione estiva. Un bel risparmio! Eppure il Comune ha finanziato Progetto sport con 190mila euro. Cittadini, avete pagato per non avere un servizio. Menomale che a una nostra interrogazione sullo stato degli impianti ci è stato risposto: "tutto in ordine appena finiscono i lavori riapre".