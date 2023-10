Pisaniana Il tour fa tappa nel nuovo museo

Dopo l’esordio a Carrara e le tappe pisane sulla Verruca a San Giuliano Terme ed il racconto della XI edizione della Food & Wine Festival a Pisa, continua il tour della Pisaniana, coproduzione televisiva Circolo Filippo Mazzei e 50 Canale, che domani sera sarà per la prima volta al decimo anno di vita a Montopoli nella frazione di San Romano. Tema della trasmissione la valorizzazione dell’agricoltura toscana che passa anche dalla storia delle sue attività attraverso macchinari o strumenti od anche la conoscenza dei cicli produttivi di trasformazione dei prodotti raccontate in tanti musei della Regione, spesso a gestione privata ma aperti al pubblico, che raccontano vicende originali attraverso le quali si può leggere la contemporaneità partendo dalle pratiche del passato.

E così, in un museo appena nato a San Romano ecco quel Mo realizzato la scorsa primavera dalla volontà della famiglia Morelli che con il loro pastificio dal 1860 sono produttori di uno dei prodotti per cui è famosa l’Italia nel mondo. Domenica sera ospiti del salotto di Carlotta Romualdi saranno il sindaco di Montopoli Capecchi, Eugenio Giani, presidente Regione, Simone Giglioli sindaco di San Miniato, Antonio Morelli del pastificio Morelli, Fabrizio Filippi, presidente consorzio olio Igp Toscano, Marco Pacini presidente Coldiretti provinciale Pisa, mentre per i musei contadini oltre il padrone di casa Antonio Morelli, responsabile marketing del pastificio Morelli, interverranno Giovanni Fascetti del museo della civiltà contadina diMontefoscoli e Marco Morelli del liquorificio Morelli di Palaia, Simone Ferri Graziani del museo dell’arte contadina di Vada con tante incursioni in esterna del giornalista Fabrizio Diolaiuti.

Non mancheranno nella chiacchierata riflessioni sui dati di sviluppo dell’economia toscana. La serata prevede dalle 19 visite guidate al museo della Pasta ed allo stabilimento produttivo del pastificio Morelli mentre si registra la trasmissione la Pisaniana aperta anche essa al pubblico mentre alle 20:30 si terrà la cena mentre alle 20:30 si terrà la cena al ristorante Mo dove verrà imbastito un menù offerto dallo chef Daniele Zingoni, vincitore con la squadra toscana dei campionati nazionali della cucina italiana.