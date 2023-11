Piove in San Nicolao. Lavori, raccolta fondi

BUTI

La chiesina di San Nicolao, al centro di Buti, è il simbolo dell’omonima contrada bianconera che partecipa al palio di gennaio. La chiesa ha bisogno di un accurato restauro del tetto. Purtroppo, infatti, da alcuni anni la copertura non regge più e le infiltrazioni di acqua quando piove, soprattutto in concomitanza di eventi atmosferici eccezionali come quelli delle settimane scorse, sono frequenti e numerose. Prima che sia troppo tardi e che le infiltrazioni provochino danni irreparabili, c’è bisogno di un lavoro di sistemazione.

Per questo motivo la contrada di San Nicolao lancia un appello a tutti i butesi affinché si possa raggiungere la cifra di 10mila euro per pagare l’intervento. Questa la lettera che la contrada di San Nicolao ha pubblicato sui social e divulgato tra i compaesani. "Come forse già saprai, il tetto della chiesa di San Nicolao necessita di un importante intervento di manutenzione al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana che, oltre a impedire l’attuale utilizzo della chiesa, rischiano di provocare danni ben maggiori – si legge nella lettera – Per il risanamento e la messa in sicurezza del tetto è necessario provvedere all’impermeabilizzazione della copertura, alla sostituzione di parte dei coppi esistenti, oltre al risanamento delle parti interne ammalorate".

"L’intervento, necessario e urgente, è economicamente importante, essendo stata preventivata una spesa di 10mila euro – conclude San Nicolao – Sono tempi difficili, lo sappiamo, e i soldi sono sempre meno. Ma riteniamo doveroso affrontare questo impegno per provvedere alla tutela e conservazione della chiesina di Puntaccolle che i nostri antenati ci hanno donato e consegnato. Tocca a noi ora intervenire per tutelarla e consegnarla alla custodia delle generazioni futurte. Per fare questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, contradaioli e non. Anche del tuo".