"Piove dal soffitto. Siamo preoccupati"

"Ogni volta che piove ci allaghiamo dal soffitto, proprio vicino all’ingresso. Non sappiamo se il rischio maggiore sia quello elettrico o se corriamo il rischio che ci crolli il soffitto addosso ma sappiamo che non ci meritiamo di correre nessuno dei due rischi". È la segnalazione degli studenti del polo didattico universitario Donatella Donati di Pontedera, dove si svolgono alcuni corsi di Scienze infermieristiche, che si affaccia su viale Rinaldo Piaggio, proprio di fianco alla biblioteca Gronchi. Dalle foto si possono vedere gli allagamenti e le infiltrazioni di acqua dal soffitto. Come testimonia la studentessa questa è una situazione che si ripete da un anno a questa parte, con il rischio per studenti e lavoratori che crolli il soffitto o vada in tilt l’impianto elettrico. "Sappiamo – dice la studentessa – che il problema è stato sollevato alla dirigenza ospedaliera, ma essendo l’edificio di proprietà comunale, non ha voce in capitolo e non può intervenire". Dall’amministrazione comunale assicurano che verranno fatti interventi nei modi e nei tempi più rapidi possibile e che la causa siano le incessanti piogge e le folate di vento degli ultimi giorni. Sul questo disagio è intervenuto anche il consigliere comunale del gruppo Presidio civico, Alberto Andreoli.

"L’amministrazione imputa alla particolare intensità delle recenti piogge la causa delle infiltrazioni che hanno allagato il polo universitario di viale Rinaldo Piaggio – dice Andreoli –. Tuttavia le foto pubblicate sembrano dare ragione agli studenti quando affermano che la situazione va avanti da oltre un anno. Le efflorescenze e le macchie di muffa non possono essersi formate in poche ore. Le infiltrazioni interessano parti elettriche e sembrano avere assunto un’estensione tale da compromettere la stabilità della copertura. Siamo sicuri che l’immobile sia ancora agibile? Forse è il caso di intervenire prima che accada qualcosa di irreparabile".

l.b.