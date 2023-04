Pierotti il medico infaticabile Si distinse nella sua professione e non esitò ad aiutare i poveri

di Michele Quirici

Sotto il cielo di Pontedera sono nati o hanno vissuto prestigiosissimi professionisti di ogni settore, ma una delle categorie che annovera più presenze è senza dubbio quella dei medici. Questa “famiglia” di illustri riconosce il suo “patriarca” in Pietro Balbiani, valentissimo dottore nato a Pontedera nel 1768. Balbiani fu eternato in un busto oggi custodito nella chiesa del Santissimo Crocifisso che prima si trovava nella facciata della chiesa e che forse ha ispirato alcuni dei suoi concittadini ad intraprendere la carriera in questo campo.

Uno di essi era Giovanni Pierotti, medico che si distinse per un impegno costante e per molte opere meritorie. Pierotti si laurea nel 1899 con una tesi dal titolo “Azione fisiologica del veleno rospino” e il giornale Il Ponte di Pisa racconta così i festeggiamenti: “Mercoledì sera l’amico dott. Giovanni Pierotti, laureatosi in medicina e chirurgia, offrì agli amici un banchetto nel Ristorante l’Eroe di Caprera condotto dal bravo Averardo Gianneschi. La riunione riuscì simpaticamente eletta e lieta: la composero avvocati, consiglieri comunali, dottori, artisti, studenti e pubblicisti. A condensare brevemente il resoconto dell’adunanza si tien nota: dell’allegria vivace e insuperabile, della genialità dei brindisi copiosi e inesauribili, della sontuosità signorile colla quale il banchetto fu apprestato e servito. Il dottor Pierotti che è stato uno dei tipi più allegri e più cari della baraonda universitaria fu molto festeggiato. Egli ringraziò gli amici per le schiette attestazioni di affetto”.

Nel 1901 il medico diventa Ufficiale Sanitario e nel 1906 è vicedirettore del Sanatorio Umberto I di Livorno. Il 28 dicembre 1908 il terremoto calabro-siculo sconvolge le due regioni e anche da Pontedera partono i soccorsi. Pierotti è nella spedizione della Croce Rossa e Il Ponte di Pisa dedica un articolo al “medico infaticabile”: “Il Mattino di Napoli, dopo avere constatato con alquanta amarezza l’inutilità della visita nei luoghi del disastro calabro di quelli che imbacuccati arrivarono, osservarono e ripartirono, eleva un inno ai lavoratori ignoti e generosi e ricorda con ammirazione il dott. Giovanni Pierotti di Pontedera, il quale col suo distaccamento della Croce Rossa con slancio sublime di carità e con rara abnegazione ha dato tutto sé stesso a lenire una popolazione afflitta, oltre che ammiserita dal terremoto, tormentata dal vaiuolo. All’ottimo dottor Pierotti insieme al plauso degli amici vada la voce riconoscente di tutti gli uomini di cuore”. Per il suo intervento come soccorritore verrà premiato dal Re con una “menzione onorevole”. Nel 1911 Giovanni Pierotti “uno dei medici più valorosi e distinti della nostra provincia” viene nominato “medico circondariale a Sassari”.

Dopo Sassari viene nominato con la stessa carica a Massa Carrara e nel 1914 il Ministero delle Colonie lo sceglie per il ruolo di Ispettore dell’Ufficio Sanitario di Bengasi in Libia. Medico Provinciale ad Udine, nel 1919 viene insignito dalla Croce di cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia su proposta del Ministro per le terre liberate.