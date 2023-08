Piccoli-grandi soccorritori Bimbi e ragazzi a lezione con l’amico a quattro zampe

PONTEDERA

Un percorso nuovo a livello nazionale che nasce per adulti ma che è riuscito a trasmettere i suoi messaggi anche ai più piccoli, spaziare in vari mondi. Sono stati ricevuti ieri in Comune dal vicesindaco Alessandro Puccinelli i ragazzi della squadra figuranti juniores cresciuti e formati all’interno della struttura Il Campo delle Emozioni, un polo che ha sede in via di Montevisi a Pontedera dove pedagogia cinofila, pedagogia verde ed etologia si incontrano sfruttando l’incredibile rapporto che si può avere tra uomo e cane. La fondatrice, Chiara Menichetti, da cinque anni, ha dato il via ad un progetto pilota di carattere nazionale, coinvolgendo i bambini nell’impegno civile e dando vita a corsi di preparazione per figuranti impegnati in prima persona in esercitazioni. Quindi questi bimbi hanno provato esperienze incredibili: macerie, pioggia, boschi, in contesti che li hanno fatti crescere. Sostanzialmente vengono cercati ( e trovati ) dai cani durante le esercitazioni. Tutti hanno sottolineato l’importanza dell’attività svolta che li ha portati a crescere. Si va dai 12 ai 18 anni con i più grandi che hanno già avviato anche il percorso per diventare istruttori. Ecco i nomi: Samuele De Simone, Elisa Gulino, Alberto Lisa, Maria Giulia Boggione, Noemi Dell’Unto, Francesca Novi, Lorenzo Lisa, Lorenzo Dell’Unto.

"Un progetto a livello nazionale i bambini e non gli adulti diventano figuranti nell’addestramento dei cani da ricerca – spiega Menichetti, alla testa del progetto – il progetto ha coinvolto dagli 8 ai 12 ragazxi come “figuranti“ nell’arco di un anno. E per figurante si intende la persona che è fondamentale nella preparazione cinofila di persone scomparse. E’ un progetto coinvolgente per i ragazzi, perché hanno potuto testare come si forma un figurante, ruolo determinante per i cani da ricerca di persone scomparse, vivendo anche un’esperienza personale molto intensa a livello emotivo".