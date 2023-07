"Piazzale della scuola interdetto da mesi per la caduta di un ramo"

"La provincia di Pisa restituisca il piazzale dell’Itis Santucci, che ha interdetto da mesi a causa della caduta di un ramo". La richiesta porta la firma del consigliere provinciale Paolo Moschi. "Da mesi il parcheggio è chiuso dalla Provincia, a seguito della caduta di un ramo - scrive il consigliere - Quest’inverno, a seguito di un temporale, un ramo è caduto dall’albero del piazzale dietro l’istituto tecnico Industriale di Pomarance, colpendo un’auto. I docenti da sempre hanno utilizzato quest’area come parcheggio: l’albero è stato potato, e la zona messa in sicurezza".

"Però - puntualizza il consigliere provinciale - ancora la provincia non ha restituito la fruibilità, e quindi la possibilità di parcheggio nell’area, che è pertinenza della scuola. Una difficoltà in più per i professori e i collaboratori scolastici, i quali lavorano presso l’istituto superiore. Se la zona non è sicura, ci venga motivato il perchè, in quanto in caso non dovrebbe esserlo nemmeno per il transito dei ragazzi, che avveniva regolarmente".

E si punta l’indice contro i ritardi. "Non si capisce il perché di questi ritardi, ma con tutta probabilità si tratta di una questione prettamente burocratica, affrontata in seconda battuta forse perchè per la provincia chi vive a Pomarance o in Valdicecina può sempre attendere più degli altri, anche per le cose più banali. Noi crediamo che la provincia, e il presidente Massimiliano Angori, debbano mettere la stessa attenzione alle scuole della Valdicecina così come per quelle del capoluogo, cosa che ad oggi non è così, vedi la mancata attivazione di progettualità per accaparrarsi i fondi del Pnrr per gli istituti volterrani, bisognosi di ristrutturazioni", conclude Moschi.