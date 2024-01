"Piazza XX Settembre a Terricciola: botti abbandonate e griglie pericolose, l'opposizione attacca l'amministrazione comunale"

Le botti "che dovrebbero avere una funzione decorativa, invece,

sono in stato di abbandono". Inoltre "le griglie di protezione delle piante della piazza sono in parte danneggiate e quindi pericolose". E’ Terricciola SiCura ad attaccare l’amministarzione comunale su piazza XX Settembre, "una delle piazze principali di Terricciola – si legge in una nota – che, da diverse settimane, presenta delle criticità che mettono a repentaglio l’incolumità dei cittadini. "Come se non bastasse – dice l’opposizione che ha presentato un’interrogazione – una delle piante è stata rimossa e al suo posto è presente una buca non recintata".da qui una serie di domande al primo cittadino, Bini. "Ciediamo: non sarebbe opportuno mettere in sicurezza immediatamente l’area nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute pubblica?".