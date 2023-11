Piazza Garibaldi, fine entro l’anno. Ma per restare nei 300mila euro modifiche a selciato e alberi

CASTELFRANCO

Piazza Garibaldi, per rimanere nell’alveo dei 300mila euro previsti per i lavori del primo lotto, il Comune ha approvato una variante che "non altera la natura e le finalità del progetto ed è necessaria a risolvere alcune problematiche di carattere tecnico-economico per circostanze impreviste e imprevedibili". Vale a dire l’aumento del costo dei materiali.

Così è stata decisa la "modifica della tipologia di pavimentazione prevista, con la scelta del calcestruzzo drenante in sostituzione dell’asfalto architettonico colorato". "Tale soluzione – si legge nella relazione tecnica della variante – consente di avere la totale permeabilità dell’area di intervento, senza andare ulteriormente a gravare sul reticolo e smaltimento delle acque meteoriche esistenti della piazza, posto nella viabilità perimetrale circostante la stessa e nel quale confluiscono le reti delle viabilità limitrofe minori che hanno mostrato criticità in fase di verifiche e indagini approfondite in corso d’opera. E, non meno importante, questa modifica viene applicata in conseguenza dell’aumento dei prezzi dei materiali".

Altre piccole modifiche riguardano alcuni sottoservizi relativi alla rete elettrica per la realizzazione di punti di alimentazione e percorsi di distribuzione parzialmente differenti rispetto al progetto definitivo-esecutivo appaltato. "Le variazioni – scrivono ancora i tecnici di Ingegno nella relazione – sono necessarie per andare incontro alle richieste dell’amministrazione comunale e legate alle necessità di fruizione e funzionalità dei servizi urbani, che tengono conto del sopravvenuto progetto, già approvato e di prossimo avvio, di rigenerazione urbana denominato ’Una piazza resiliente per Castelfranco’ che interessa porzioni della stessa piazza Garibaldi".

Infine, sempre in ottica di risparmio, gli alberi (un’ottantina circa) che saranno piantati in sostituzione dei pini abbattuti in estate saranno di dimensioni più piccole di quelli previsti. Fine lavori primo lotto entro il prossimo 31 dicembre.

gabriele nuti