Piazza della Vittoria, fine lavori In arrivo 900mila euro dal ministero

di Gabriele Nuti

Piazza della Vittoria. Il Comune di Santa Maria a Monte ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 900mila euro per lavori del quarto lotto dell’intervento di riqualificazione della piazza principale del borgo e delle sue adiacenze i cui primi tre lotti sono stati realizzati tra il 2016 ed il 2020. "Questo importante finanziamento premia il progetto realizzato dall’architetto Alessandro Baldassari e la volontà dell’amministrazione di riqualificare il centro storico ed è motivo di grande soddisfazione", le parole della sindaca Ilaria Parrella.

Il finanziamento è relativo a quattro interventi che interessano tre zone precise della piazza e del suo accesso: l’area adiacente al giardino e al monumento, parte della via delle Grazie che raggiunge piazza della Vittoria in prossimità della chiesetta della Madonna delle Grazie, il retro del palazzo comunale in prossimità del teatro e via 2 giugno che dalla piazza raggiunge lo slargo Marconi.

"Sotto il profilo degli interventi si è previsto di limitare le rimozioni delle attuali pavimentazioni ove è nuovamente previsto un intervento di asfaltatura – spiega la sindaca Ilaria Parrella – In particolare nell’area in prossimità del giardino e del monumento con fresatura dell’attuale pavimentazione bitumata e realizzazione di una nuova stratigrafia di binder e manto d’usura. Sotto le aree per le quali è prevista la pavimentazione in pietra verrà realizzato uno strato di base costituito da un massetto in calcestruzzo armato e la pavimentazione sarà posta in opera su un sottofondo in sabbia e cemento come già avvenuto per la superficie della piazza già conclusa".

"Nell’area dietro il Comune – conclude Parrella – verrà realizzata una pavimentazione in asfalto trasparente in una stratigrafia tale da consentire il passaggio anche di traffico pesante. L’intervento prevede l’esecuzione dei lavori in tre distinti cantieri non contemporanei e ciò al fine di ridurre gli inevitabili disagi per i cittadini".