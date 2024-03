Piazza del popolo, i lavori. Si cerca di recuperare i tempi

Si lavora a pieno ritmo. cercando di recuperare il tempo che le criticità emerse hanno richiesto. Siamo in piazza del popolo a San Miniato e il rischio è quello di dover interrompere il cantiere a maggio per riprenderlo con gennaio 2025. I sotto servizi ammalorati e il ritrovamento di una condotta in amianto hanno creato alcune frenate al crono programma. Ma la ditta all’opera sta facendo di tutto per recuperare e le operazioni procedono serrate. Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile sarà fatto di nuovo il punto della situazione fra amministrazione comunale, commercianti e residenti per capire le tempistiche e prendere una decisione. Tutti consapevoli che San Miniato non è in grado di sostenere la presenza del cantiere – e l’interruzione della viabilità nei mesi estivi quando il cartellone delle iniziative è praticamente senza soluzione di continuità fino a settembre. Poi c’è l’autunno del tartufo – la principale manifestazione dell’anno – che impegna tutto il centro storico.

secondo i programmo iniziali la piazza avrebbe dovuto essere pronto con la metà di maggio. Per poi procedere con i nuovi arresti magari nei mesi successivi. Ma i dettagli non sono impattanti come lo è, invece, il cantiere. A gennaio 2025 i lavori si dovrebbero invece concentrare su via Conti.