Piazza dei bambini. Nuovo appuntamento

Un altro appuntamento in Piazza Vittime dei Lager Nazisti con la Piazza dei Bambini. Dopo il successo di del 23 dicembre si replica domani, 30 dicembre, con un altro pomeriggio ricco di iniziative. Dalle 15 alle 16 giochi in piazza con Arciragazzi e laboratori di circo a cura di Chez Nous le Cirque, alle 16 il teatro dei burattini della compagnia Semi Volanti con il teatro di Fio che presenta il Principe Maiunagioia e la Fata a Pile. L’iniziativa, che vedrà un altro appuntamento venerdì 5 gennaio, è realizzata dal Comune di Pontedera, in collaborazione con la compagnia teatrale Semi Volanti, Arci Ragazzi, Chez Nous Le Cirque e la sezione soci Valdera di Unicoop Firenze.