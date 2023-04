"Pianta organica sempre più ridotta in ospedale"

VOLTERRA

La lista di opposizione Uniti per Volterra chiede rinforzi per gli organici ospedalieri. "Se non possiamo che confermare la bravura dei medici che operano nell’ospedale, ci preoccupano eventuali ritardi di gestione e programmazione da parte della direzione di Asl. Nel consiglio comunale di marzo ho depositato un’interrogazione sulla pianta organica – dice il leader di Upv Paolo Moschi – ma l’organico previsto sembra una chimera. Denunciamo il continuo taglio di personale con manovre, spesso giustificate come ottimizzazioni, che nascondono compressione di servizi, come i diabetologi. Se una cosa negli ultimi anni ha funzionato in ospedale in maniera eccellente è l’ambito chirurgico-ortopedico, con le sale operatorie utili a smaltire le liste d’attesa".