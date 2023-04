Piano strutturale sotto attacco "Basta consumare altro suolo"

"Manca un adeguato approfondimento sulla collocazione del liceo Marconi. Secondo noi non dovrebbero essere neanche prese in considerazione ipotesi che comportassero ulteriore consumo di suolo". E’ solo uno dei tanti punti con cui CambiMenti critica il percorso verso il piano strutturale del Comune di San MIniato. Tra i molti punti sotto accusa ancher quello relativo alla rete viaria. "Non abbiamo trovato nei documenti che ci sono stati presentati ipotesi di soluzione adeguate – sottolinea il capogruppo manola Guazzini (nella foto) – per consentire la trasformazione della Toscoromagnola in strada urbana attraverso il collegamento e l’adeguamento di tratti di viabilità già esistenti, che permetterebbero la ricucitura di un asse di circonvallazione a Nord".

Una nota anche sul borgo di canneto. "Pur essendo favorevoli a uno sviluppo turistico che valorizzi anche le risorse del territorio rurale del nostro Comune – dice CambiaMenti –, riteniamo che dovrebbero essere limitate al massimo possibilità di edificazione al di fuori del recupero degli edifici esistenti".

Ma c’è anche un aspetto sul quale l’opposizioneconcorda. "Apprezziamo l’idea di favorire con premialità per i privati coinvolti la rigenerazione delle aree delle vecchie concerie di Ponte a Egola. Le premialità dovrebbero essere maggiori in caso di recupero dell’immobile dove esso è attualmente collocato", spiega una nota. La lista civica annuncia anche: "Intendiamo costruire momenti pubblici di discussione e di riflessione con i cittadini, partendo in primo luogo dall’informazione sui contenuti di un atto che condizionerà lo sviluppo del nostro Comune".