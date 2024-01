Piano strutturale. Lambertucci critica

"Vi sembra giusto che un piano che condizionerà lo sviluppo del nostro comune per i prossimi 15 anni venga approvato da due amministrazioni al termine del loro mandato?". Lo dice Alessandro Lambertucci, capogruppo dell’opposizione Per un’altra Santa Croce in riferimento al piano strutturale intercomunale Castelfranco-Santa Croce. "Addirittura viene esaltata come un corridoio verde la Bretella del cuoio con la piantumazione di nuovi alberi – aggiunge Lambertucci – e poi si vuole insediare in quell’area un Truck Village o stazione di camion e tir di per sé già veicoli pesanti altamente inquinanti. Dopo le mie critiche e il confronto in commissione rimango dell’idea che quest’area debba certo essere realizzata perchè puó essere un volano economico importante per il nostro territorio ma altrove e non nel sito prescelto. E trovo allarmante il modus operandi prescelto e ancora piú scandaloso trovo il silenzio che vi è intorno".