Piano operativo approvato "Superate alcune criticità"

VOLTERRA

Approvato in consiglio comunale il piano operativo per il Comune di Volterra. "Un importante traguardo – fanno sapere dall’amministrazione guidata da Giacomo Santi –. L’approvazione conclude un prolungato, complesso e impegnativo percorso tecnico amministrativo. Di fatto, questa amministrazione si è trovata, fin dal suo insediamento, a gestire integralmente tutte le codificate fasi conseguenti all’avvio del procedimento del nuovo piano, deliberato fin dal 20072018 dalla precedente amministrazione. Con l’approvazione del Poc si esce dal sistema delle cosiddette norme di salvaguardia che hanno connotato il periodo, non breve e dove, in presenza di un piano strutturale previgente e un Poc solo adottato, gli interventi edilizi sono normati da entrambe le previsioni con l’applicazione, per prassi consolidata, della disposizione più restrittiva".

Un percorso complesso, passato attraverso lo strumento della conferenza paesaggistica. "È noto come l’urbanistica, il governo del territorio – continuano – soffrono dell’incapacità di conseguire un sostanziale equilibrio tra la dimensione spaziale e quella temporale della pianificazione. Dove la prima ha finito per prevalere sulla seconda ne è conseguita in molti casi una sostanziale incomprensione delle dinamiche urbane e di conseguenza la tendenza a rinunciare a una riflessione sul futuro tesa a indirizzare le politiche di lungo periodo". Intanto il Comune ha già dato avvio al procedimento per la redazione del nuovo piano strutturale in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Val di Cecina".

"Un particolare ringraziamento va rivolto: al progettista incaricato del piano operativo comunale l’architetto Antonio Mugnai, al responsabile del procedimento architetto Alessandro Bonsignori, al garante per l’informazione e la partecipazione geometra Vinicio Ceccarelli, al consulente per gli aspetti geologici Emilio Pistilli, al consulente per gli aspetti idraulici ingegner Jacopo Taccini e a Moreno Gazzarri dell’ufficio urbanistica".