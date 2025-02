Piano della sosta: "Agevolazioni per i cittadini"

La seduta della consulta avrebbe dovuto entrare nel merito del nuovo piano della sosta. Ma è stato congelato nelle ultime ore, proprio per quello che è successo al parcheggio del Cencione. Tuttavia il comandante della polizia municipale Dario Pancanti ha dato alcune anticipazioni: provvedimenti che saranno presi per andare incontro alle esigenze dei residenti. "Nel piano parcheggi che presenteremo alla cittadina – ha detto – c’è la proposta di rendere gratuiti gli stalli blu dalle 12 all14 e dalle 18 in poi proprio per venire incontro a chi rientra per la pausa pranzo e, la sera, al ritorno dal lavoro". Intanto è stata annunciata già una nuova seduta della consulta: il 19 febbraio quando la giunta comunale che si è insediata a luglio si presenterà ai cittadini. In quella circostanza potrà essere dettagliato maggioramene il piano che andrà a sostituire quello vecchio di almeno quindici anni.