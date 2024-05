Piano anti-barriere architettoniche

Il Comune di Montopoli ha ricevuto un finanziamento di 18mila euro dalla Regione Toscana per la

redazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici e negli edifici pubblici. "La normativa della Regione dispone che i Piani siano rivolti all’eliminazione delle barriere architettoniche e urbanistiche negli spazi e negli edifici sia pubblici che privati aperti al pubblico – si legge in una nota del Comune di Montopoli – Un contributo che la Regione eroga a sostegno dell’attuazione da parte dei Comuni dei piani di abbattimento delle barriere architettoniche. La finalità è dunque quella di garantire il raggiungimento del massimo grado di mobilità nell’ambiente abitato per le persone con disabilità, secondo criteri di pianificazione, di prevenzione e di buona progettazione. Oltre alle normale realizzazione di opere volte alla piena accessibilità di edifici pubblici quali sedi municipali, scuole, centri di accoglienza, sedi di assistenza e cura, musei e altri, quanto all’ambiente urbano si tratta di individuare e realizzare percorsi accessibili, installazione di semafori acustici per non vedenti, rimozione di segnaletica e supporti installati in modo da ostacolare la circolazione delle persone disabili". Il piano è una fotografia attuale degli interventi da predisporre. Il 30 aprile si è chiusa la manifestazione d’interesseper i professionisti interessati alla progettazione ed entro la fine del 2024 il Piano dovrà essere pronto come base per gli interventi successivi.