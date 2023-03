Piaggio, sciopera l’Usb Il blocco delle merci

PONTEDERA

"La crisi energenita? La pagano solo i lavoratori. L’inflazione? La pagano solo i lavoratori". Dal megafono escono le parole dei sindacalisti dell’Usb che si sono dati appuntamento, ieri mattina, davanti ai cancelli della Piaggio. Uno sciopero annunciato il giorno prima e che è andato in scena in due momenti diversi: dalle 9 alle 11 davanti alla portineria 4 e poi alle 14.30 sotto la mensa 2R. Entrambi gli scioperi sono stati accompagnati da un’assemblea. Quello di ieri mattina ha visto partecipare circa 60-80 operai che “armati“ di striscioni e bandiere si sono schierati davanti all’ingresso per impedire agli autotrasportatori di consegnare o ritirare le merci. Una paralisi che ha costretto decine di camion a sostare nel parcheggio antistante.

"Il 2022 è stato un anno da record per la Piaggio – ha tuonato il sindacato – venduti 1.700 veicoli al giorno, un fatturato da 2 miliardi e un utile netto di 84,9 milioni di euro, in crescita del 41,4%. Anche gli anni precedenti sono andati molto bene, questa crescita quanti miglioramenti ha portato ai lavoratori?".

E la domanda che l’Usb gira alla dirigenza Piaggio forte di un bilancio del 2022 che è stato definito il migliore di sempre. E il sindaco punta il dito "sull’ultimo contratto integrativo che ha portato, a regime del triennio, 50 euro lordi di anticipo del premio di risultato e il conguaglio dello stesso non viene pagato dal 2011, in un contesto in cui i salari italiani sono fra gli ultimi in Europa". Infine l’Usb attacca le altre sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm "che hanno concesso di fatto il blocco salariale legando gli aumenti della contrattazione nazionale e aziendale all’indice Ipca". Nodo della discordia infatti resta l’ultimo accordo tra azienda e sindacati: "Lo scorso febbraio è stata firmata una procedura di licenziamento collettivo per 55 unità e nell’intesa non vengono contate le dimissioni volontarie e quindi il saldo occupazionale continua a calare".

Nicola Pasquinucci