Pontedera (Pisa), 23 novembre 2021 - Le precarie storiche della Piaggio, a cui l'azienda non ha rinnovato il contratto stagionale a causa del "decreto dignità", hanno occupato il tetto del Polo Sant'Anna Valdera a Pontedera, che si trova proprio di fronte alla direzione della multinazionale delle due ruote.

Già la scorsa primavera le contrattiste a termine occuparono per oltre 30 giorni il tetto di Palazzo Blu a Pontedera. "Dopo 15 anni di lavoro non si può e non si deve tornare a casa senza un posto fisso - ha spiega Samanta Bamunto, una delle storiche contrattiste a termine - visto che l'azienda aveva sempre sostenuto che quella nei nostri confronti non era una discriminazione di genere ma solo una decisione dovuta al Decreto dignità e perché non poteva assumere. Ora Piaggio ha annunciato il rinnovo di alcuni contratti a termine e la stabilizzazione di 50 lavoratori ma noi, ancora una volta non ci siamo".

Le manifestanti chiedono spiegazioni chiare in merito al posto di lavoro. "Non ci fermeremo fino a quando non sarà fatta giustizia per tutti i precari 'usa e getta' di oggi e di domani", sottolineano le lavoratrici insieme a Usb di Pisa e Livorno. Il sindacato di base chiede che da parte di Piaggio venga rispettato il principio di anzianità lavorativa nelle stabilizzazioni e che "le prime lavoratrici che varcheranno i cancelli dello stabilimento con un contratto stabile" siano "le precarie storiche licenziate dopo 15 anni. La reintroduzione di criteri certi e trasparenti sulle assunzioni non si discute".