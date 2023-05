Piaggio macina record "I migliori dati di sempre nel primo trimestre 2023"

"Il Gruppo Piaggio ha archiviato un nuovo trimestre record con i migliori risultati di sempre, il sesto consecutivo in crescita. Il fatturato, in aumento del 20%, ha superato i 500 milioni, l’Ebitda si è attestato a 81 milioni, con un’incidenza sui ricavi del 14,8%, e l’utile netto è quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, portandosi a 24,1 milioni di euro". Riassume così, Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato del Gruppo Piaggio, i dati relativi al primo trimestre 2023. Numeri ampiamente in linea con un trend più che posito che il gruppo ha avviato nonostante che gli scenari mondiali non siano stati dei migliori: prima il Covid, poi la mancanza delle materie prime e componentistica. E per finire il rincaro dei prezzi dell’energia a causa del conflitto russo. Nonostante tutte queste turbolenze, il gruppo di Pontedera è rimasto in carreggiata e ora sta addirittura accelerando macinando numeri record.

I numeri che sono emersi nell’ultimo Cda parlano di ricavi pari a 546,8 milioni di euro il valore più alto mai registrato nel periodo di riferimento, in progresso del 20% rispetto a 455,8 milioni di euro, e in crescita in tutte le aree geografiche nelle quali il gruppo opera: EMEA e Americas (+19,5%), Asia Pacific (+12,4%) e India (+34,1%).

Gode di ottima salute il settore moto che ha archiviato il primo trimestre del 2023 con un fatturato in crescita del 12,7% e risultati record. Moto Guzzi ha registrato il migliore primo trimestre di sempre, con volumi in crescita di oltre il 30% e ricavi superiori del 55%, spinti anche dalla nuova Moto Guzzi V100 Mandello. Il brand Aprilia ha archiviato un ottimo primo trimestre, grazie alle vendite della supersportiva RSV4, dell’Aprilia RS 660, Tuono 660 e 1100, e della Tuareg 600, che ha ottenuto anche importanti risultati nelle competizioni dedicate al mondo rally. Mentre nel settore dei veicoli commerciali nel primo trimestre sono stati venduti 30.200 unità, in aumento del 32,4% (22.800 al 31 marzo 2022), consuntivando un fatturato netto pari a 108,8 milioni di euro, in crescita del 32,9% (81,8 milioni di euro al 31 marzo 2022).

E il futuro? L’azienda, spinta da questi dati, vede roseo ma non si sbilancia troppo: "Nonostante la formulazione di previsioni rimanga ancora complessa a causa del permanere delle criticità che riguardano le tensioni geopolitiche, Piaggio, grazie ad un portafoglio di marchi unici al mondo, proseguirà il suo percorso di crescita, confermando gli investimenti previsti in nuovi

prodotti e nuovi stabilimenti e rafforzando il proprio impegno sulle tematiche ESG".