Piaggio torna ad assumere, stabilizzati 40 lavoratori: "Accordo non scontato"

Pontedera, 20 gennaio 2024 – Con la stagione “calda“ alle porte, che vuol dire aumento della produzione, la Piaggio ha raggiunto un accordo con i sindacati per la stabilizzazione a tempo determinato di 40 lavoratori. Un passo in avanti per le tute blu che ogni anno sono chiamati in fabbrica con contratti a termine.

«È un obiettivo per cui ci siamo battuti molto in questi anni e per cui continueremo a batterci anche in futuro – dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore automotive, e Samuele Nacci – La trattativa con Piaggio stavolta è stata resa più ardua da una situazione di contesto che presenta difficoltà oggettive, come da ultimo i problemi di navigazione verso il Canale di Suez; tuttavia siamo riusciti a ottenere la stabilizzazione di 40 lavoratori con contratto a termine,che si vanno a sommare ai 105 degli anni precedenti per un totale di 145 stabilizzazioni negli ultimi tre anni".

I sindacati avevano chiesto la stabilizzazione di lavoratori con maggiore anzianità aziendale, e in particolare di coloro che hanno varcato i cancelli della fabbrica nel 2019 e nel 2020. Inoltre, nell’accordo è prevista la possibilità del rientro di altri contratti a termine ina zienda per l’anno in corso. "Esprimiamo grande soddisfazione per aver raggiunto un traguardo per cui ci siamo fortemente battuti in questi anni e apprezziamo la disponibilità della Piaggio ad addivenire ad un accordo sindacale anche in una fase di mercato più difficile e incerta", sottolinea la Uilm.

"Un risultato che non era per niente scontato visto quanto sta accadendo a livello geopolitico e le nuove normative del decreto lavoro introdotte dal governo", aggiunge il segretario Ugl Nardi Carlo.

Intanto Piaggio , sempre ieri, ha lanciato sul mercato una nuova versione della Vespa “ammiraglia“, la 946. E’ l’esclusiva e limitata serie Dracon e di una varsity jacket in onore dell’Anno del Drago. Celebrando l’inizio del nuovo anno lunare con un party esclusivo ad Hong Kong, Vespa ha portato la sua distintiva impronta italiana nel mondo, incarnando la potenza del drago.