Piaggio, bilancio approvato L’ok al dividendo

L’assemblea ordinaria degli azionisti di Piaggio & C. ha esaminato e approvato il bilancio d’esercizio 2022, nonché ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo

Piaggio e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Il 2022 si è chiuso con un fatturato consolidato pari a 2.087,4 milioni (+25,1% rispetto al 2021). L’assemblea ha inoltre deliberato di distribuire un saldo sul dividendo di 10 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione odinaria avente diritto (in aggiunta all’acconto di 8,5 centesimi di euro pagato il 21 settembre 2022, data stacco cedola 19 settembre 2022), per un dividendo totale dell’esercizio 2022 di 18,5 centesimi di euro, pari a massimi complessivi 65.663.291,29 euro. L’assemblea ha infine approvato la politica di remunerazione, nonché la relazione sulla remunerazione e ha infine rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie. L‘acquisto potrà riguardare un massimo di 10.657.000 azioni ordinarie Piaggio prive di valore nominale espresso, per un controvalore massimo stabilito in 41.500.000 euro e, quindi, contenuto nei limiti di legge (20% del capitale sociale).