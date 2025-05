Piace la Mangialonga dei record. E nemmeno la pioggia l’ha fermata

PONTEDERANumeri da record per la Mangialonga 2025 che domenica ha visto la partecipazione di oltre 1.200 persone, alcuni arrivati anche da fuori regione. Famiglie, ragazzi, tanti amici a 4 zampe hanno invaso le strade e le piazze delle frazioni di Treggiaia, Montecastello e La Rotta per partecipare alla 19esima edizione della Mangia….longa, la passeggiata tra le colline ed i borghi pontederesi per degustare i prodotti dell’enogastronomia locale. Quest’anno a rendere più rocambolesca la passeggiata di 12 km, di cui la maggior parte è nel bosco, ci ha pensato, a tratti, la pioggia, che ha bagnato il percorso. È stata la disponibilità dei tantissimi volontari impegnati lungo il tragitto a fare in modo che tutto filasse liscio. Un lavoro instancabile che per tutta la giornata ha dato assistenza soprattutto a chi non è abituato a fare trekking e in alcuni tratti, quelli più ripidi o sconnessi, si è trovato in difficoltà. Per il resto la camminata che dallo Scoiattolo di Treggiaia è arrivata fino al Parco fluviale de La Rotta è stata un successo. "Una manifestazione che ormai è diventata un must per Pontedera e tutto il nostro territorio – dice dell’assessore Mattia Belli – un’occasione di promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche delle nostre colline che non si ferma nemmeno di fronte alle intemperie". Lungo il percorso anche chi tanti anni fa ha avuto l’idea di realizzare questo evento, che anno dopo anno cresce in termini di offerta e partecipazione. "Il numero degli iscritti già parla da solo" ha detto Giovanni Baroni del Gs Treggiaia, impegnato in piazza a Treggiaia dove veniva servita la ribollita. Con lui un altro ideatore della manifestazione, Renzo Bartoli. "Il merito di questa Mangialonga – dice Baroni – è di questo signore qua (Bartoli, ndr) che 19 anni fa mi ha chiamato, con un’altra persona che purtroppo non c’è più, e da lì è partita questa Mangialonga. Un plauso va anche all’amministrazione comunale che la sta portando avanti".Luca Bongianni