Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Pontedera
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaGiornalista GazaVilla ArmaniSilvia ZizzoEx operaio GknElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaPestaggi, spari e risse: attesa per gli interrogatori, ecco chi è il latitante
17 set 2025
CARLO BARONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pontedera
  3. Cronaca
  4. Pestaggi, spari e risse: attesa per gli interrogatori, ecco chi è il latitante

Pestaggi, spari e risse: attesa per gli interrogatori, ecco chi è il latitante

Fece perdere le tracce prima di una condanna definitiva. Indagini ancora in corso dopo il blitz all’alba che ha fatto scattare gli arresti

Una foto del blitz, con l’ausilio anche dell’elicottero, dei carabinieri

Una foto del blitz, con l’ausilio anche dell’elicottero, dei carabinieri

Per approfondire:

Pontedera, 17 settembre 2025 – Sono cinque le misure di custodia cautelare per pestaggi, spari, risse e aggressioni in Valdera. Quattro ai domiciliari, una in carcere. Di quest’ultima il destinatario è Alija Zuka, 36 anni, residente anche lui nel Podere Cincinnato. Nel 2024 venne condannato in via definitiva in Cassazione a 9 anni di reclusione per una rapina violenta ai danni di un’anziana di Pontedera avvenuta nel 2020. L’uomo è latitante: fece perdere – da quanto abbiamo appreso – le tracce di sé prima del pronunciamento degli ermellini. Ma continuando, evidentemente, e stando alla contestazioni, a frequentare la zona: tant’è che il suo nome compare anche nell’inchiesta della compagnia dei carabinieri di Pontedera sui fatti avvenuti nell’autunno dello scorso anno in provincia. Inchiesta per la quale, appunto, i militari dell’Arma hanno messo in campo un massiccio dispiegamento di forze per eseguire le misure disposte dal gip: quattro li hanno trovati, del 36enne, per ora, nessuna traccia.

Al centro dell’inchiesta le ipotesi di reato – contestate a vario titolo agli indagati – di minacce e lesioni personali aggravate, detenzione illegale e porto abusivo di armi, ricettazione ed esplosione di colpi d’arma da fuoco per fatti avvenuti tra ottobre 2024 e gennaio di quest’anno tra Ponsacco e Crespina Lorenzana.

Secondo l’ipotesi accusatoria, in particolare, sono contestati agli indagati l’esplosione di colpi di pistola e minacce aggravate rivolte a due giovani di nazionalità macedone, la notte dell’11 ottobre 2024 a Ponsacco; e anche il pestaggio del gestore di un night club, perpetrato nel comune di Crespina Lorenzana il 26 dicembre 2024. I responsabili sarebbero stati identificati anche grazie all’ausilio delle immagini di videosorveglianza delle strade di Ponsacco. I quattro indagati agli arresti domiciliari hanno nominato difensori di fiducia: due sono assistiti dall’avvocato Marco Meoli di Pisa, uno dall’avvocato Pierpaolo Santini di Lucca e un altro dall’avvocato Tiziano Veltri. Siamo, appunto, ancora nella fase delle indagini preliminari di questa inchiesta, e al momento non sono stati ancora fissati gli interrogatori di garanzia. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Pisa Sisto Restuccia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata