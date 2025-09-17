Pestaggi, spari e risse: attesa per gli interrogatori, ecco chi è il latitante

Pontedera, 17 settembre 2025 – Sono cinque le misure di custodia cautelare per pestaggi, spari, risse e aggressioni in Valdera. Quattro ai domiciliari, una in carcere. Di quest’ultima il destinatario è Alija Zuka, 36 anni, residente anche lui nel Podere Cincinnato. Nel 2024 venne condannato in via definitiva in Cassazione a 9 anni di reclusione per una rapina violenta ai danni di un’anziana di Pontedera avvenuta nel 2020. L’uomo è latitante: fece perdere – da quanto abbiamo appreso – le tracce di sé prima del pronunciamento degli ermellini. Ma continuando, evidentemente, e stando alla contestazioni, a frequentare la zona: tant’è che il suo nome compare anche nell’inchiesta della compagnia dei carabinieri di Pontedera sui fatti avvenuti nell’autunno dello scorso anno in provincia. Inchiesta per la quale, appunto, i militari dell’Arma hanno messo in campo un massiccio dispiegamento di forze per eseguire le misure disposte dal gip: quattro li hanno trovati, del 36enne, per ora, nessuna traccia.

Al centro dell’inchiesta le ipotesi di reato – contestate a vario titolo agli indagati – di minacce e lesioni personali aggravate, detenzione illegale e porto abusivo di armi, ricettazione ed esplosione di colpi d’arma da fuoco per fatti avvenuti tra ottobre 2024 e gennaio di quest’anno tra Ponsacco e Crespina Lorenzana.

Secondo l’ipotesi accusatoria, in particolare, sono contestati agli indagati l’esplosione di colpi di pistola e minacce aggravate rivolte a due giovani di nazionalità macedone, la notte dell’11 ottobre 2024 a Ponsacco; e anche il pestaggio del gestore di un night club, perpetrato nel comune di Crespina Lorenzana il 26 dicembre 2024. I responsabili sarebbero stati identificati anche grazie all’ausilio delle immagini di videosorveglianza delle strade di Ponsacco. I quattro indagati agli arresti domiciliari hanno nominato difensori di fiducia: due sono assistiti dall’avvocato Marco Meoli di Pisa, uno dall’avvocato Pierpaolo Santini di Lucca e un altro dall’avvocato Tiziano Veltri. Siamo, appunto, ancora nella fase delle indagini preliminari di questa inchiesta, e al momento non sono stati ancora fissati gli interrogatori di garanzia. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Pisa Sisto Restuccia.