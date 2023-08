Personaggi Disney protagonisti della Festa del bignè a Orentano: Dolcione 2023

ORENTANO

I personaggi Disney saranno i protagonisti del Dolcione 2023, la cinquantatreesima Festa del bignè di Orentano che, dal 7 al 13 agosto, sarà il clou dell’Agosto Orentanese, manifestazione a carattere regionale che l’Ente Carnevale dei bambini organizza in collaborazione con le associazioni del paese e il patrocinio del Comune di Castelfranco. Lo scorso anno è stato realizzato un mega-Pegaso, il simbolo della Regione Toscana e il presidente Giani è atteso per il passaggio del testimone. I volontari sono all’opera per realizzare una struttura che rappresenta tutta la magia dei personaggi Disney. Un carro alto 6 metri, largo 4 e lungo 12 realizzato su un pianale mobile che sfilerà nella strada principale del paese, ricoperto completamente di bignè, domenica 13 agosto. Nei giorni precedenti eventi, musica, spettacoli e la festa patronale di San Lorenzo il 10 agosto.

"Ringraziamo l’Ente Carnevale dei bambini di Orentano e in particolare tutte le persone che ne fanno parte che con grande passione permettono alle manifestazioni di prendere vita. È un lavoro che dura tutto l’anno e si esprime dal carnevale di febbraio alla Sagra della pizza e del melone retato fino alla Festa del bignè – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora allo Sviluppo Economico Ilaria Duranti – L’Agosto Orentanese è una delle feste e delle tradizioni più longeve che si conclude con la sfilata del mega-dolce, che ogni anno stupisce".

"Portiamo avanti l’antica tradizione della pasticceria che caratterizza Orentano dal secondo dopoguerra – ha commentato Maurizio Ficini, presidente dell’Ente carnevale dei bambini – Lo facciamo con grande impegno e sacrificio, ognuno di noi è un volontario e cerca di ritagliare il tempo tra lavoro e famiglia. Ma l’entusiasmo è sempre alto. Cerchiamo di stimolare un ricambio generazionale e organizziamo parte delle serate dell’Agosto Orentanese anche pensando ai ragazzi".