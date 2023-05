Pericolo truffe Segnalazioni in Comune

La trappola corre sul filo della conversazione. Anche il Comune di San Miniato, attraverso il sito istituzionale, avverte i cittadini: "Ci sono state segnalazioni di telefonate provenienti da un numero di cellulare, effettuate da persone che si spacciano per dipendenti di “enti regionali” o fantomatici “consorzi luce e gas della Regione". Sono state ricevute da alcuni residenti e segnalate anche all’urp del Comune. Si tratta di telefonate effettuate da persone che, spacciandosi come incaricati dalla Regione e usando in modo fraudolento il nome della Regione Toscana offrono ai cittadini dei bonus sulle utenze di luce e gas chiedendo in cambio i dati delle utenze e arrivando a paventare aumenti delle bollette in caso di mancata adesione alla proposta. La Regione Toscana – avverta il Cmune – raccomanda di prestare la massima attenzione, di non aderire in alcun modo alle offerte e di denunciare le eventuali telefonate ricevute alla polizia postale o di segnalarle all’Urp della Regione Toscana. Le truffe sono in agguato. Arrivano dal web anche finti broker e finte agenzie assicurative per truffare i cittadini con l’Rc auto. Ma come riconoscerle? A fare spia che può trattarsi di un inganno, è il prezzo particolarmente allettante, il fatto che il contatto sia solo via mail e il metodo di pagamento richiesto: tramite Qrcode o attraverso bonifico ad una persona fisica. E’ necessaria la massima attenzione perché non c’è solo la perdita di denaro, ma anche un rischio maggiore: il ritenere la propria auto coperta da polizza quando in realtà non lo è.

Carlo Baroni