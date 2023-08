"Pericolo sulla strada di Pontedera: Nemmeno un cartello"

PONTEDERA

"Non è una novità che le condizioni delle strade di Pontedera non siano delle migliori, ma quanto documentato da un sopralluogo nei quartieri dei Villaggi ha dell’incredibile". Suona così la constatazione dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli e Franco Valleggi, sullo stato dell’asfalto in piazza Donna Paola Piaggio al Villaggio. "In prossimità di uno stop la strada è in pessimo stato – dicono – deformata e con la pavimentazione irregolare. Immaginate cosa può succedere se da questo tratto stradale ammalorato passa una persona in moto o una persona in bici, magari anziana. Il pericolo che qualcuno si faccia davvero male è altissimo. Anche gli automobilisti non sono immuni al problema. Il fatto più allarmante, per non dire vergognoso, è che i cittadini ci hanno comunicato che il sindaco è passato sul posto e ha constato la situazione con i propri occhi ma non è stato mosso un dito: né un cartello di segnalazione né una transenna sono stati posizionati per avvertire del pericolo, figuriamoci un intervento risolutivo. Ancora una volta la sicurezza dei cittadini non viene messa al primo posto e questo non è più tollerabile. Presenteremo un’interrogazione". Sulla situazione dell’asfalto in piazza Donna Paola Piaggio intervengono anche Domenico Pandolfi e Michela Crespina della Lega.

"I residenti ci riferiscono che sono mesi che la situazione è questa – dicono gli esponenti del carroccio – Senza nessun intervento, senza segnalazione di alcun tipo. La pericolosità per gli utenti della strada, ma anche per gli anziani è evidente ma sembra non interessi a nessuno. Come sono lontani i tempi in cui il Villaggio era un’isola felice".