Percorso fra gli ulivi in memoria di Francesca

È un percorso che si snoda tra le fronde degli ulivi, in un campo a pochi passi da quella che è stata la sua casa, il luogo del ricordo che i familiari e gli amici hanno voluto dedicare a Francesca Martini. A poco meno di sei mesi dalla sua scomparsa, chi ha conosciuto la sua determinazione e la sua voglia di vivere ha voluto omaggiarne il ricordo con un doppio appuntamento. Prima un raduno di cani, razza Weimaraner, in montagna, in un luogo "scoperto" e amato da Francesca insieme ai suoi amici a quattro zampe. Un raduno organizzato dal fratello Andrea seguendo le tracce e i segni lasciati dalla sorella nel corso del tempo. E poi un momento di ritrovo collettivo tra parenti e insieme alle tante persone che l’hanno conosciuta, a Ponsacco, poco distante dal centro. Un luogo in cui tutto parla di Francesca. Tra gli alberi sono state attaccate foto del passato, scritte, poesie, pensieri e le raccomandazioni che aveva rivolto alla sua famiglia. Un momento che è stato l’occasione per continuare a ricordarla, a parlare di lei, a fare un brindisi in suo onore. Il desiderio da parte della sua famiglia è quello di organizzare degli appuntamenti fissi che possano andare oltre il far conoscere la persona che Francesca è stata. In programma c’è l’istituzione di una borsa di studio, nata dai contatti che la sorella Chiara ha preso con il liceo classico XXV Aprile di Pontedera. Un modo per legare il nome di Francesca Martini alla scuola che ha frequentato. Un’iniziativa, per adesso ancora in fase embrionale, e che potrebbe nascere già dal prossimo anno scolastico.