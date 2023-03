Al via un percorso dedicato ai malati di Alzheimer che si terrà alla Misericordia di Saline, nella sede di via Borgo Lisci. Il progetto conta su sei incontri: il 18 marzo (attività motoria), il 25 marzo (laboratorio esperienziale), il 1 aprile (terapia occupazionale), il 22 aprile (musicoterapia), il 6 maggio (stimolazione cognitiva) e il 20 maggio (tuffo nel passato). Gli incontri sono gratuiti e offerti dalla Caritas Diocesana di Volterra e la Misericordia di Saline garantirà il trasporto a coloro che ne faranno richiesta. Per le adesioni è necessario contattare il numero 345-4488490. Il progetto si sviluppa in collaborazione con Misericordia e Proloco di Saline, Fondazione Casa Cardinale Maffi, cooperativa Nuovo Futuro e Aima Costa Etrusca. A ogni evento, in programma dalle 15 alle 17.30, è previsto un gruppo di sostegno per i familiari dei pazienti affetti da Alzheimer.