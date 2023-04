Per la Festa dei parchi raccolti quintali di rifiuti

CASTELFRANCO

Quintali di rifiuti abbandonati sono stati raccolti e portati a smaltimento da un gruppo di volontari lungo il perimetro esterno alla riserva naturale di Montefalcone. L’iniziativa ha visto coinvolti il Comune di Castelfranco e l’associazione Live Better-Vivi Meglio di Bientina e la Rete delle Aree protette.

"E’ stata una bella giornata non solo per il bel tempo ma anche per la grande opera di rimozione rifiuti effettuata ancora una volta a Montefalcone ad opera di tante volontarie e volontari di Live Better-Vivi Meglio – le parole del vicesindaco e assessore all’ambiente di Castelfranco, Federico Grossi – Barattoli di vecchie vernici, pneumatici, bottiglie di vetro.. è incredibile la quantità di rifiuti che vengono abbandonati deturpando i nostri boschi quando potrebbero essere smaltiti correttamente nel rispetto dell’ambiente. Un ringraziamento speciale ai Carabinieri Forestali di Lucca che stamani ci hanno accolto a Montefalcone"

"Una giornata fantastica per La rete delle Aree Protette sostenuta dalle amministrazioni comunali, dalla Regione Toscana e dalle associazioni ambientali – lha detto Desirè Niccoli, assessora all’ambiente di Bientina – Tutti insieme per la Festa dei Parchi 2023. Un evento creato per fare conoscere e capire il valore della biodiversità all’interno di ambienti tanto preziosi quanto importanti per il complesso ecosistema del nostro territorio. Un grazie speciale all’associazione LiveBetter per aver continuato al nostro fianco l’attività di pulizia dai rifiuti anche intorno alla Riserva di Montefalcone".