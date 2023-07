"Per gli impianti sportivi tante manutenzioni"

Il sindaco Simone Giglioli replica all’attacco delle minoranze (San Miniato Lega, Cambiamenti e Forza Italia) relativo alla scelta di destinare oltre 500mila euro dell’avanzo di bilancio alla manutenzione degli impianti sportivi del territorio a fronte della problematiche finanziare che hanno interessato la casa di riposo. "Il nostro patrimonio impiantistico è vasto e, come è ben comprensibile, ha bisogno di molti interventi di manutenzione e migliorie che devono essere realizzate dall’amministrazione che ne è proprietaria - spiega il sindaco -. Ci è sembrato quindi importante destinare una fetta dell’avanzo ad un settore, com’è quello sportivo, che è frequentatissimo, soprattutto da giovani e giovanissimi, e che è per noi di fondamentale importanza per la socialità e lo sviluppo della comunità". "Mischiare a questi soldi i 200mila euro destinati invece alla Rsa Del Campana - Guazzesi significa fare confusione: sulla casa di riposo abbiamo dovuto individuare l’iter più giusto per formalizzare il contributo".