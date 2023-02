Per aiutare la famiglia di Moussa Raccolti oltre settemila euro

CASTELFRANCO-S.CROCE

Centinaia di cuori si sono uniti per aiutare la famiglia di Moussa Colubaly, ventiseienne originario del Mali morto la mattina del 16 gennaio scorso in un incidente sul viale dell’Industria nella zona artigianale e industriale Macrolotto di Castelfranco. Subito dopo la morte del ragazzo i colleghi di lavoro del Corriere David hanno dato avvio a una raccolta fondi per riportare Moussa (nella foto) nel suo Paese d’origine. La salma è stata trasportata in Mali il 4 febbraio scorso. In poco più di venti giorni sono stati raccolti 7.240 euro.

"Non ci sono molte parole per esprimere il più vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno preso a cuore la triste storia di Moussa – dichiarano i responsabili del Corriere David dove Moussa lavorava come trasportatore – Vedere tanta solidarietà e fiducia nei nostri confronti ci ha sorpresi e, nello stesso tempo, commossi. Lunedì della scorsa settimana è stato fatto il bonifico alla famiglia di Moussa di 7.100,00; il resto è servito per i costi del bonifico estero e la chiusura del conto, che è avvenuta il 13 febbraio scorso. Pertanto, vi preghiamo di non effettuare più nessun bonifico o donazione tramite PayPal".

"Come colleghi, ci teniamo a ringraziare le persone che hanno reso possibile tutto questo – ancora il Corriere David – La filiale di Santa Croce della banca MPS, che si è resa subito disponibile per l’apertura straordinaria del conto corrente, i Comuni di Castelfranco e Santa Croce, la presidente Nassira della Onlus Mali, l’avvocato Pellegrino, le associazioni ’Lo Spigolo’ e ’La pietra d’Angolo’, gli amici di Moussa, i colleghi, i nostri collaboratori, la cittadinanza, i nostri amici, conoscenti… Tutti. Per questo, noi e la famiglia di Moussa, non possiamo fare altro che ringraziarvi con tutto il nostro cuore. Ciao Moussa, ti vogliamo bene!". Moussa abitava a Santa Croce ed era molto amato. E questa raccolta ne è la testimonianza più sincera.

g.n.