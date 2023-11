Pensare in modo innovativo. Pontedera e le sfide del futuro

Diventa maggiorenne e pensa sempre più in grande. Nelle giornate di domani, giovedì, e di venerdì Pontedera ospiterà la 18esima edizione di Creactivity, due giorni di conferenze, incontri e workshop su design, creatività e innovazione. Sono attesi 380 studenti di scuole superiori e università oltre a professori, relatori ed aziende provenienti da Italia, Francia, Finlandia e Svezia ma anche Slovenia e Svizzera. Prevista anche la presenza di aziende come Ikea o Tetra Pak per sperimentare il B2B, scambio di competenze e informazioni tra aziende.

Quest’anno il tema principale sarà quello dello smart future, articolate in tre distinte conferenze: smart living (che sarà interamente in inglese), smart mobility e smart materials che si terranno domattina alle 11 nell’auditorium del Museo Piaggio, nella sala mostre del Museo e nella biblioteca Gronchi.

Pensare in modo innovativo per affrontare le sfide future. Smart living, cioè incorporare soluzioni intelligenti nel contesto urbano e sociale per migliorare la qualità della vita delle persone. Smart mobility, come spostarsi in modo intelligente, efficace ed a basso impatto. E poi smart materials a servizio dello smart design per prodotti e servizi sempre più efficienti ed ecologici. Nel pomeriggio di domani spazio ai workshop e in serata al Museo Piaggio ci sarà un momento informale dedicato allo scambio di idee ed esperienze. Venerdì mattina la seconda parte dei workshop e nel pomeriggio la consegna lavori fino alla consegna dei premi alle 17. "È un vanto per Pontedera ospitare un evento che ha un grande riflesso internazionale" ha detto il vicesindaco Alessandro Puccinelli durante la presentazione della due giorni. "Negli anni siamo cresciuti sia in larghezza che in altezza, merito di chi ci ha creduto all’inizio e di chi è riuscito a portare avanti questo progetto. In futuro vorremmo creare una struttura permanente di Creactivity" così Massimiliano Pinucci, che nel 2003 insieme a Tommaso Fanfani e a Giuseppe Furlanis dettero forma a questa iniziativa. "Creactivity si è sviluppato con passione, sacrificio e volontariato – ha detto il presidente della Fondazione Piaggio, Riccardo Costagliola – adesso è il momento di pensare a cosa vogliamo fare da grandi, occorre una nuova struttura".