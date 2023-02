Pediatri, cambi sul territorio. Come fare il passaggio

Novità in arrivo negli elenchi dei pediatri di libera scelta convenzionati sul territorio della provincia di Pisa. Nell’ambito di Capannoli Terricciola Palaia Peccioli (con ambulatorio a Capannoli, a La Rosa, a Santo Pietro in Belvedere) è stata disposta l’ iscrizione dal 1° marzo della pediatra Maria Stefania Toti; nell’ambito di Pontedera Ponsacco (con ambulatorio a Ponsacco) è stata disposta l’ iscrizione a partire dal 2 marzo della pediatra Laura Luti. L’iscrizione al pediatra di libera scelta è obbligatoria per tutti i bambini 0-6 anni, mentre al momento del compimento dei 6 anni, è possibile passare al medico di medicina generale. È possibile effettuare la scelta del pediatra così come del medico di famiglia dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet. Al servizio on line si può accedere: al Totem PuntoSI, App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store), Portale web Open Toscana. https:www.uslnordovest.toscana.itrichiesta-cambio-medico.