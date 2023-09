Chiarezza sui pediatri. L’Asl: "Circa settecento i posti disponibili"

Pontedera, 28 settembre 2023 – Pediatri di famiglia, facciamo chiarezza. A Pontedera non sono ancora placate le polemiche per chi non è riuscito a scegliere il medico tal dei tali o la dottoressa tal’altra.

A Ponsacco uguale. C’è chi dice che non trova posto, chi ha difficoltà a effettuare la scelta, chi vorrebbe un medico e chi un altro. Per fare chiarezza, o quantomeno per provarci, abbiamo chiesto all’Asl Toscana Nord Ovest di fare il punto della situazione. Quanti e chi sono i pediatri e quanti posti disponibili hanno per nuovi mutuati. Per quanto riguarda i pediatri il riferimento non è più comunale, ma di ambito. E l’ambito di cui stiamo parlando è quello di Pontedera-Ponsacco che può contare su sei medici specializzati nella cura dei bambini.

«Ad oggi risulta che nell’ambito territoriale di Pontedera-Ponsacco siano oltre 700 le disponibilità di posti, circa 500 su Pontedera e circa 200 su Ponsacco – spuega l’Asl – Dal 18 settembre è stato conferito alla dottoressa Antonia Ambrosetti un incarico provvisorio di pediatra di famiglia e tutti i bambini e le bambine che risultavano ancora senza scelta e precedentemente assegnati al pediatra Filippo Biasci, il cui incarico provvisorio era terminato il 31 agosto, le sono stati assegnati automaticamente, come prevede la normativa. La nuova pediatra ha il proprio ambulatorio principale in via Profeti 10 a Pontedera".

«Inoltre , a partire dal 1 ottobre, sempre nell’ambito territoriale Pontedera-Ponsacco – dice ancora l’Asl – prenderà servizio con un nuovo incarico definitivo di pediatra di famiglia la dottoressa Marzia Gentile. Dalla stessa data si concluderà l’incarico del pediatra Marco Granchi, che andrà in pensione. In tal caso il passaggio dei pazienti da un pediatra all’altro, però, non è automatico e i genitori devono effettuare la scelta. La scelta del proprio pediatra può essere fatta in qualsiasi momento attraverso le seguenti modalità: sul portale Open Toscana, dall’app Toscana Salute della Regione Toscana, dai Totem PuntoSi presenti sul territorio, via mail oppure attraverso il modulo on-line presenti sul sito internet dell’Azienda Asl Toscana nord ovest (https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/48-scegliere-medico-o-pediatra-di-famiglia).

Nell’ambito di Pontedera-Ponsacco, come detto, operano sei pediatri. Il dottor Pulvirenti (che ha già raggiunto il massimale di pazienti, come specifica la stessa Asl), la dottoressa Gori (anche lei al massimo di pazienti, sempre secondo quanto rende noto la Asl), le dottoresse Luti, Pellegrini, Ambrosetti e Granchi che dal primo di ottobre lascerà per pensionamento e al suo posto la Asl ha già nominato la dottoressa Gentile. In cinque hanno incarico definito. Solo Ambrosetti è provvisoria.