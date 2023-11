Pediatra a rischio “valutazione“. Il passaparola per le iscrizioni: "Permanenza legata al numero"

VOLTERRA

È un continuo di appelli per invitare le famiglia di Volterra e della Val di Cecina a iscriversi nelle liste del pediatra Filippo Pistolesi (nella foto) medico di 41 anni di Capannoli arrivato da settembre con un incarico definitivo nell’ambito territoriale dell’Alta Valdicecina. "Da qualche mese è arrivato un nuovo pediatra di base nella nostra zona, in sostituzione del dottor Burchi – ricorda il comitato Pro Ospedale Volterra - Val di Cecina –. Si tratta del dottor Pistolesi, valido professionista. Purtroppo dobbiamo ricordare che la sua permanenza non è incondizionata, perché a fine anno verrà fatta una valutazione del numero di iscritti presso di lui. Molte famiglie non hanno iscritto i propri bambini pensando che l’iscrizione fosse automatica, ma non è così. A chi aveva già il dottor Burchi e desidera rimanere con il dottor Pistolesi ricordiamo di effettuare l’iscrizione". Un appello che ribalza da qualche giorno su social e chat e che è stato ripreso anche dall’associazione Difendiamo l’ospedale di Volterra e dal sindaco di Montecatini Val di Cecina Francesco Auriemma che ricorda alle famiglie come può essere effettuata l’iscrizione.

"A chi aveva già il dottor Burchi e desidera rimanere con il dottor Pistolesi – scrive Auriemma – ricordiamo di effettuare l’iscrizione. Per farlo basta o recarsi agli sportelli amministrativi della Asl o usufruire dei servizi on line disponibili: andando sul sito https:open.toscana.itservizi: il genitore deve autenticarsi a nome del minore, tramite tessera sanitaria attiva del bambino e lettore smart card. Scrivendo alla casella di posta elettronica [email protected] oppure a [email protected]. Condividete, grazie è importante per non perdere il pediatra". L’iscrizione è indispensabile per poter garantire l’assistenza sanitaria, per poter sottoporre i bambini alle visite mediche e per avere la prescrizione di terapie in caso di necessità.