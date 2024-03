Pedaggio sulla Fi-Pi-Li. La Lega boccia il piano: "Lo contrasteremo"

La Lega rincara dose su caso pedaggio in superstrada. "Il tema del pedaggio per i mezzi pesanti sulla disastrata Fipili, è un argomento che, periodicamente, torna alla ribalta, scatenando una naturale contrapposizione fra le parti in causa, ovvero, ad esempio, la Cna e l’ideatore di questa iniziativa (il presidente Giani) che noi avversiamo fin dai primi momenti in cui è stata ventilata – dice afferma Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega –. Vogliamo ricordare al governatore alcune semplici e fondamentali: il 70% degli introiti del ticket servirebbero, poi, per pagare il personale; quindi, rimarrebbe ben poco per le fondamentali opere di restyling dell’arteria". "Perdi più, abbiamo forti dubbi sulla liceità del provvedimento, tanto che non esiste, attualmente, altro esempio similare, in strade regionali, di pedaggio selettivo – sottolinea la rappresentante della Lega –. Insomma la costituenda Toscana Strade, avrà, per quel che ci compete, la strada tutta in salita, anche perché faremo di tutto per contrastare questo assurdo progetto".