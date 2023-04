Pedaggio in Fi-Pi-Li e proteste Assotir: "Ora serve il confronto

Il mondo dell’autotrasporto stavolta si divide sulla Fi-PI-Li e sul progetto del pedaggio per i mezzi pesanti. Cna sceglie la strada della protesta e, come già annunciato, ha organizzato un corteo di Tir per il prossimo 15 aprile. Assotir solidarizza, ma non scende in strada. Maurizio Bandecchi responsabile Assotir Toscana spiega le ragioni di queta scelta: "Per quanto ci riguarda - afferma Bandecchi responsabile Assotir Toscana - massima solidarietà a chi ha deciso di attuare ora la protesta, ma crediamo più opportuno che prima si possa discutere con la regione Toscana nel merito, un provvedimento più volte annunciato, ma che ancora non ha preso una forma compiuta".

"Ci attendiamo che la Regione ci convochi per affrontare nel merito e conoscendone i dettagli, il progetto di legge – prosegue Maurizio Bandecchi –. Del resto abbiamo chiesto già l’audizione in quarta commissione del consiglio regionale dove necessariamente tale provvedimento dovrà passare. Dopo quindi l’indispensabile confronto pubblico in sede istituzionale decideremo su che cosa e come portare avanti le nostre posizioni che sono di assoluta contrarietà al pedaggio per i mezzi pesanti". "Al momento ci pare prematuro protestare, visto che non se ne conoscono i contenuti – conclude il rappresentante di Assotir – . È chiaro che se il principio dovesse rimanere il medesimo, la Regione troverà tutta la nostra più ferma opposizione. Future proteste incluse". Su questo aspetto, infatti, l’organizzazione di categoria si era già espressa all’inizio dell’anno. Era statao lo stesso Bandecchi a sottolineare la netta contrarietà.

"La scelta di introdurre un pedaggio per la Fi-Pi-Li e solo sui mezzi pesanti rappresenta l’ennesimo iniquo balzello che oltretutto è una sorta di aggiuntiva, zavorra sul sistema economico toscano - aveva precisato Bandecchi - è chiaro che, ogni costo, ogni aggravio in più sopportato dalle imprese di trasporto, non potrà che essere trasferito nei prezzi finali del servizio. In una congiuntura come questa con costi crescenti su tutte le voci, dai pedaggi alle assicurazioni, non se ne sentiva il bisogno". Ferma la contrarietà Assotir ora vuole il confronto. Evitando di protestare prima di sedersi al tavolo. Intato però i mezzi pensanti sfileranno tra San Miniato ed Empoli.

C. B.