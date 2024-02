Fi-Pi-Li, battaglia sul pedaggio. Cna Pisa alza la voce: “Danno all’economia”

Pontedera, 3 febbraio 2024 – Non si placano le polemiche sul futuro della Fi-Pi-Li sulla quale pende la spada di Damocle del pedaggio selettivo. "La messa in sicurezza della superstrada non può esser demandata al pagamento di ticket degli autotrasportatori – dice Giulia Melighetti, coordinatrice sindacale Cna Pisa -. Su un punto siamo sempre stati fermi: la categoria non è contraria al pedaggio se questo si traducesse in un’infrastruttura sicura e adeguata. La nostra ferma contrarietà è semmai ad un pedaggio preventivo, o nonché ad ipotetici lavori futuri dei quali non c’è garanzia né, al momento attuale, progettazione".

Che tradotto significa: per Cna non devono essere gli utenti, soprattutto chi la percorre per lavoro, a dover rimediare alle carenze di un’infrastruttura inadeguata. "Se la proposta fosse estesa a tutte le categorie di veicoli la nostra posizione rimarrebbe invariata – specifica Roberto Calvani, presidente Cna Fita Pisa -. Siamo stanchi delle continue accuse che vengono mosse alla categoria etichettando i mezzi pesanti come distruggi strade. Infatti noi autotrasportatori percorriamo la superstrada per erogare un servizio di cui il nostro paese non può privarsi. La scelta della Regione, senza apportare sostanziali benefici alla viabilità, rischia di destabilizzare non solo l’autotrasporto di merci e persone ma l’intera economia della zona produttiva interessata".

«E’un grave errore considerare l’ autostrada A11 come alternativa alla Fi-Pi-Li – incalza Calvani -; infatti queste due arterie vanno a servire due territori nettamente diversi. Inoltre le nostre imprese sono costrette a fare i conti da tempo con numerose criticità". "A partire dalla chiusura, per lavori di manutenzione, della Sp bientinese passando poi per la chiusura del Ponte della Botte e di Calcinaia – conclude – nonché del Ponte sull’Arno di Lugnano e comprese le limitazioni inerenti al cavalcaferrovia di Cascina. Non c’è viabilità alternativa".

C. B.