"Peccioli in gara al 'Borgo dei Borghi': Vetrina su Rai3 con Kilimangiaro"

La Vetrina, sì con la V maiuscola, rappresenta un’opportunità che non plana tutti i giorni su un campanile di provincia. Anche se il campanile è quello di Bellincioni, grande icona.Nientemeno che la Rai ha scelto Peccioli come unico vessillo toscano per una delle trasmissioni più amate dal pubblico, Kilimangiaro, per il contest "Il Borgo dei Borghi". Peccioli sarà rappresentante della Toscana per la nuova edizione del programma che andrà in onda a partire dal prossimo 22 ottobre. La messa in onda è prevista in autunno all’interno della trasmissione condotta da Camila Raznovich la domenica pomeriggio su Rai3 , dove per 20 settimane saranno presentati tutti i borghi in gara. Peccioli sarà l’alfiere, l’unico, della Regione Toscana. Alla fine ci sarà una votazione gratuita iscrivendosi sul canale RaiPlay (si può effettuare già ora l’iscrizione) e con una serata dedicata che vedrà la proclamazione del borgo vincitore, la prossima primavera. In questi giorni la troupe sta già scrutando storie per le vie del borgo. Il "Borgo dei Borghi" sarà, per tutta la comunità, un’occasione eccezionale per mostrarsi e raccontarsi a milioni di persone.

La scelta della Rai è caduta su Peccioli, selezionando quei borghi italiani che hanno conosciuto un incremento turistico del 40%. E la trasmissione sarà una narrazione di Peccioli che andrà a coinvolgere la comunità a 360 gradi, dai giovani ai più anziani, toccando ogni aspetto, dal turismo alla cucina, dallo sport alla cultura. Peccioli, quindi, è pronta a mostrare i muscoli e quell’appeal che sta stregando tanti viaggiatori.Mentre il Comune già pensa a una serie di iniziative collaterali, che saranno svelate a breve, per incentivare la grande cassa di risonanza che verrà dalla trasmissione Rai. Dunque, protagonista assoluta della trasmissione Rai sarà proprio la cittadinanza, persone e i personaggi, un microcosmo che è riuscito, anno dopo anno, a farsi centro di gravità per la cultura e per i festival, dalle 11Lune a Pensavo Peccioli, per un turismo consapevole che arriva a Peccioli per scoprire le sue meraviglie a cielo aperto o i luoghi che su Instagram furoreggiano, vedi il Palazzo Senza Tempo o la magia della passerella sospesa. Insomma, sarà un format che appassionerà, quello della Rai, con il Comune pronto a incentivare la narrazione televisiva attraverso una serie di iniziative. Insomma si partecipa, ma per vincere.

Ilenia Pistolesi