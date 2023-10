Peccioli forum L’ex fabbrica parla al futuro

Peccioli Forum è il nuovo appuntamento che la Galleria dei Giganti ospiterà dopo l’esordio di questo spazio come momento di incontro per il primo Simposio sul Cambiamento. Nell’ex fabbrica avrà luogo un dibattito, organizzato in tre giorni il 3, 4 e 5 novembre, con al centro la biodiversità sociale. Peccioli Forum sarà un momento di connessione attraverso dibattiti, tavole rotonde e performance artistiche. Il tutto per far sì che arte e scienza, cultura e diritti tornino a far parte di un dibattito per affrontare temi complessi in una visione completa del mondo, a tutela di chi lo abita e lo vive. Il calendario di eventi porterà nuovamente le menti più brillanti, i "giganti" appunto, nell’ex fabbricamagazzino. Il 3 novembre alle 17 il tema di biodiversità e scienza sarà moderato dal professor Telmo Pievani che guiderà l’incontro con il professor Thomas Stocker, climatologo dell’Università di Berna, e con la professoressa Elisa Palazzi, climatologa dell’Università di Torino. Alle 19 spazio a un social event con Tim Bravo, Director of Communications Lamborghini.

Non mancherà l’evento serale, a partire dalle 21 con il Canto d’acqua con Telmo Pievani e Cristiano Godano. Il 4 novembre alle 16 ecco la biodiversità sociale e Intelligenza artificiale con Anna Vaccarelli del Cnr di Pisa e Massimiliano Colombi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il social event, alle 17, sarà con Eric Goldemberg ed Enrico "Kikko" Sesselego. Alle 18 spazio a interventi sul tema biodiversità sociale e istituzioni con Adolfo Valente (Class CNBC). Spazio a Jesus D’Alessandro (UNIBE), Maria Perbellini (New York Institute of Technology) e con loro anche il sindaco Renzo Macelloni e il presidente della Regione Eugenio Giani. Chiusura del secondo giorno alle 21 con il concerto di Massimiliano Calderai.

L’ultima giornata il 5 novembre, si aprirà alle 10 con il tema musica e arte, attivatori di una rivoluzione sociale moderata da Paolo Arrigoni. Con lui ci saranno Paolo Canevari (artista), Valeria Orani (curatrice), Patrizia Catalano (giornalista e curatrice) e Giacomo Bianchi (Artesella). Terzo social event, dalle 12, con Brett Littman, che sul palco sarà con Fabio Finotti (Istituto Italiano Cultura di New York) e Moon Hoon (architetto di Seoul).