Peccioli, festa per i 35 anni di amicizia con Ellhofen

Trentacinque anni di amicizia e un sentimento cresciuto nel tempo, fatto di condivisione, attese, tempo di viaggio. L’importante traguardo del gemellaggio tra Peccioli ed Ellhofen è stato festeggiato durante l’ultimo incontro che si è svolto nella cittadina tedesca. Dopo uno stop causato dalla pandemia, le due comunità hanno potuto ritrovarsi e omaggiare quel patto di amicizia firmao nel 1988. Il programma della visita dei circa 50 pecciolesi coinvolti è stato molto serrato. In bus alla volta della cittadina del Baden-Wurttemberg, passando per la Svizzera, i cittadini di Peccioli hanno prima fatto sosta a Freiburg in Brisgau. Arrivati a Ellhofen c’è stata l’abituale assegnazione delle famiglie italiane ai rispettivi nuclei tedeschi gemellati.