Peccioli, borgo dei borghi Bus navetta per il "boom"

Una mappa e un servizio navetta per accogliere i tanti turisti che stanno scoprendo Peccioli dopo la proclamazione a Borgo dei Borghi 2024. Da oggi una cartina evidenzia in modo pratico le informazioni più importanti per chi arriva a Peccioli per la prima volta: le sette aree parcheggio a ridosso del centro storico, i quattro bagni pubblici a disposizione e un punto di arrivo/partenza dei quattro bus navetta gratuiti che viaggeranno a ciclo continuo nei fine settimana (a partire da oggi, sabato 13 aprile, e domani) dalle 10 alle 19. Un collegamento tra il parcheggio scambiatore di via Silvestro Lega e il centro storico. La mappa sarà messa a disposizione di tutti i turisti che arriveranno a Peccioli e sarà distribuita all’Ufficio Turistico Comune di Peccioli e nelle singole attività del paese.

"Come vi avevamo promesso – spiegano dall’amministrazione comunale – saranno messi a disposizione di tutti coloro che vorranno visitare Peccioli quattro bus navetta gratuiti. Le navette gratuite saranno attive dalle 10 alle 19 e non servirà alcun tipo di biglietto per salire a bordo. Saranno due i punti di partenza e arrivo. Il primo è in via Silvestro Lega, una zona perfetta perché fornita di parcheggio con centinaia di posti auto e perché permette anche di scoprire il primo dei quattro giganti "Presenze" di Peccioli. Il secondo punto è in viale Mazzini, in prossimità del centro storico. Il consiglio, per tutti, è quello di usufruire di questo servizio per godersi al meglio Peccioli, Borgo dei Borghi 2024".

Misure che si sono rese necessarie visto il fiume continuo di visitatori a seguito della vittoria nella disfida televisiva. La finale si è svolta lo scorso 31 marzo, la sera di Pasqua e già dal primo fine settimana successivo, complice anche il bel tempo, ha prodotto un effetto moltiplicatore sulle presenze nel borgo. "In molti dopo la vittoria dell’edizione 2024 del Borgo dei Borghi – spiega l’amministrazione guidata da Renzo Macelloni – hanno voluto scoprire la nostra Peccioli in questi giorni. Vedere i chiassi, le piazze e i luoghi simbolo del nostro borgo piene ci hanno riempito ancora di più di gioia e orgoglio dopo il clamoroso successo nel concorso tv promosso dalla Rai. Gestire un flusso di migliaia di persone, però, impone la presa di nuove responsabilità per dare risposte e garantire i migliori servizi possibili ai turisti certamente ma ovviamente a tutte le persone che a Peccioli vivono e lavorano ogni giorno".